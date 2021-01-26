Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oldu - Son Dakika

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü , Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

Kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

Edirne 'de etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

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