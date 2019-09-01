Edirne'de lastik botlarda 59 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan 59 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, yaptığı denetimlerde Boztepe
Burnu açıklarındaki 3 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan
ve İran
uyruklu, 11'i çocuk, 10'u kadın toplam 59 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne
Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.