Son Dakika Haberleri: Edirne'de lastik botlarda 59 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de lastik botlarda 59 kaçak göçmen yakalandı

14 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 59 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de lastik botlarda 59 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 59 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde Boztepe Burnu açıklarındaki 3 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu, 11'i çocuk, 10'u kadın toplam 59 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Yargıtay Başkanı Cirit'ten AB raporuna sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası
TBB Başkanı Feyzioğlu: Barolar Birliği siyasi partilerin muhalifi değildir, sadece cumhuriyetin tarafındadır Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum Erdoğan'dan, küskünlerin yeni partiye geçişine karşı önlem: Vefa toplantıları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:35:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de lastik botlarda 59 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]