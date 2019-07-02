Edirne'de, lastik botlarda 66 kaçak yakalandı
1 saat önce
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:26 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a gitmeye çalışan 66 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Karagöl
mevkii ile liman önlerindeki 2 lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan
ve İran
uyruklu 23'ü çocuk, 9'u kadın, toplam 66 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Edirne
Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu!
EPGİS Başkanı Aktaş: Petrol fiyatlarındaki artıştan eşel mobil sistemi bizi koruyacak
Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi
Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı