Edirne'de, lastik botlarda 66 kaçak yakalandı

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Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu!

EPGİS Başkanı Aktaş: Petrol fiyatlarındaki artıştan eşel mobil sistemi bizi koruyacak

Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı