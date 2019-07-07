Son Dakika Haberleri: Edirne'de, lastik botlarda 73 kaçak yakalandı
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Edirne'de, lastik botlarda 73 kaçak yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 73 kaçak yakalandı.

Edirne'de, lastik botlarda 73 kaçak yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 73 kaçak yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe sahili önlerindeki 2 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 21'i çocuk, 13'ü kadın, toplam 73 kaçağı yakaladı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:29 Kaynak: DHA
Afganistan, Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel
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