Edirne'de, lastik botlarda 73 kaçak yakalandı
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EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 73 kaçak yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:29 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a gitmeye çalışan Afganistan
ve İran
uyruklu 73 kaçak yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, ilçe sahili önlerindeki 2 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 21'i çocuk, 13'ü kadın, toplam 73 kaçağı yakaladı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Edirne
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