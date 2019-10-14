Son Dakika Haberleri: Edirne'de lastik botta 32 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de lastik botta 32 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de lastik botta 32 kaçak göçmen yakalandı

43 dakika önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de lastik botta 32 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu 6'sı çocuk, 8'i kadın, toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Boztepe, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
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