Son Dakika Haberleri: Edirne'de lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Edirne'de lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı

55 dakika önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Gülçavuş köyü sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 12'si çocuk, 11'i kadın, toplam 33 göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Yunanistan, Afganistan, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal çağrı: Son verin
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor Teröristlerin havan ve füze saldırılarında yaralı sayısı 85 oldu Türkiye'nin cari işlemler fazlası Ağustos'ta 2 milyar 604 milyon dolar oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 10:46:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de lastik botta 33 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]