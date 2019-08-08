Edirne'de lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandı
17 dakika önce
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:57 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan
'a gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Boztepe
Burnu önlerindeki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye gidip, lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan
, Özbekistan
ve İran
uyruklu 5'i çocuk, 5'i kadın, toplam 36 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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