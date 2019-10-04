Edirne'de lastik botta 37 kaçak göçmen yakalandı
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EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:46 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ilçe açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 17'si çocuk, 7'si kadın, toplam 37 göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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