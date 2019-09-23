Edirne'de lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 40 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yaptığı denetimlerde Boztepe Burnu açıklarında lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 15'i çocuk, 10'u kadın, toplam 40 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.