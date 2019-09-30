Son Dakika Haberleri: Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 48 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 48 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 11'i çocuk, 10'u kadın, toplam 48 göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Albayrak, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programını açıklıyor! Canlı aktarıyoruz
Sardinya Adası'ndan kum alanlara 3 bin euroya kadar ceza kesiliyor Suudi Arabistan Kralı'nın koruması defnedildi: Kral cenazeye gitmedi 1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 11:21:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]