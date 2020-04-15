Edirne'de Lavanta Ekimi yapıldı - Son Dakika

Edirne'de Lavanta Ekimi yapıldı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyünde 289 dönüm arazinin 100 dönüm alanına lavanta ekimi gerçekleştirildi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyünde köye ait olan 289 dönüm arazinin 100 dönümüne ilçe kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ın girişimiyle lavanta ekimi yapıldı.

Köy muhtarı Talip Aydın, "Hayal olan bir projeyi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi. Aydın; "bu iş kaymakamımız Hakan Yavuz Erdoğan'ın sayesine gerçekleşiyor. Daha önceden Avrupa Birliği ile ilgili yapmış olduğumuz projeydi. Ben dönül rahatlığıyla Avrupa Birliğine yaptıramadığımız projeyi kaymakamımız Hakan Yavuz Erdoğan gerçekleştiriyor. Bu bizim için bir hayaldi ama şu anda bir gerçek oldu. Bu çalılık arazide yaklaşık 1.5 aydır zirai mücadele veriyoruz. Bugün itibariyle Allah'ın izni ile başladık. Hava şartları çok kötü gitmesine rağmen bu araziyi çok güzel bir hale getirdik".

Uzunköprü kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan yaptığı açıklama da "lavanta ekimi gerçekleştirilen köyde buranın adının ilerleyen yıllarda Salarlı köyü yerine Lavanta köyü olarak anılması için başta köylülerimiz olmak üzere herkes ile ortak çalışma yürütüyoruz. Bugün itibariyle 5 bin adet lavanta ekimini gerçekleştirdik. Hafta sonuna kadar 100 dönüm arazinin tamamını bitirmiş olacağız. Geride kalan 184 dönümlük bir araziyi de sosyal alan olarak kullanıma açmak için çaba sarf edeceği".

100 dönüm araziye toplam da 200 bin lavanta ekimi gerçekleştirilecek olup 184 dönümlük araziye ise sosyal alan yapılmasını planlandıklarını ifade etti.