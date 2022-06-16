Edirne'de lavanta günleri başladı

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl 5'nci Lavanta Tarla Günleri düzenlendi. Etkinliğe Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık , Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan , Trakya Tarımsal Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, kurum müdürleri, davetliler ve vatandaş katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

EDİRNE'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenen Lavanta Tarla Günleri düzenlenen etkinlikle başladı. Çevre illerden vatandaşların da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, mor açan tarlalarda vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.

Kaynak: DHA

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