Edirne'de lavanta hasadı başladı - Son Dakika

Edirne'de lavanta hasadı başladı

TÜRKİYE'de, son yıllarda üretim sahası genişleyen, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantada, hasat mevsimi başladı.

TÜRKİYE'de, son yıllarda üretim sahası genişleyen, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantada, hasat mevsimi başladı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) Müdürü Adnan Tülek, Edirne'de yaklaşık 320 dekar ekili alanda hasadı gerçekleştirilen lavantanın ülke genelinde 2-3 yıl içinde ekiliş alanlarının gelişmesiyle, var olan ihtiyaç açığının kapanacağını ifade etti.

Kentte, haziran ayıyla olgunluğa erişen lavanta tarlalarında hasat mesaisi başladı. Yeni normalleşme süreciyle yaklaşık 10 gün boyunca ziyaretçiye açılan tarlalar, üreticiler tarafından özenle hasat ediliyor. Lavantanın Edirne'de 6 yıl önce ıslahını başlatan TTAE Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, lavantanın hem elde edilen yağı hem de balıyla verimli bir ürün olduğunu ifade etti. Tülek, 2- 3 yıl içinde ekiliş alanlarının genişlemesiyle lavantada var olan ihtiyacın ise karşılanacak duruma gelineceğini belirtti.

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'HASAT İÇİN HAVANIN RÜZGARSIZ VE YAĞMURSUZ OLMASI GEREK'

Lavantada, çiçeklerin yüzde 80'inin açtıktan sonra hasat döneminin başladığını kaydeden Tülek, "Lavantada hasat dönemi çiçeklerin yaklaşık yüzde 80'i açtığı dönemde gerçekleştirilir. Bu süre yaklaşık bir hafta- 10 gün civarındadır. Lavantada muhtelif çeşitler var. Çeşitler arasında yaklaşık bir hafta fark var. Bu da dikkate alındığında bölgemizde 20 gün civarında bir hasat zamanı sağlıyor diyebiliriz. Havaların rüzgarsız ve yağmursuz olması lazım hasat için. Aksi takdirde verim ve kalitede birtakım olumsuzluklar olabiliyor" diye konuştu.

'2020'DE EKİM ALANI ARTTI'

Trakya'da yapılan örnek çalışmalarla ekim alanlarının son yıllara hızla artmaya başladığını ifade eden Tülek, "Edirne'de 2019 yılında 155 dekar olan ekim alanı 2020 Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre 320 dekar civarına ulaştı. Trakya bölgesinde ise lavanta ekimi yaklaşık 2300 dekar civarında. Ülkemiz geneline bakıldığında 10 bin 900 dekar bir ekim alanı söz konusu. Tabi alternatif bir bitki. Özellikle bu bitkiyi marjinal alanlar için, ayçiçeği ve buğdayda verim alınamayan, ya da ekonomik düzeyde verim alınamayan alanlar için öneriyoruz. Özellikle endüstriyel üretime müsait olan bir bitki. Uçucu yağ elde edilen dünyada kültürü yapılan önemli bir bitki" dedi.

'ELDE EDİLEN YAĞ ORANI VE KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Lavantada dikkat edilmesi gereken en önemli konunun başında dekar başına alınacak yağ miktarı olduğunu söyleyen Tülek, "Özellikle gerek bölgemizde, gerekse dünyadaki en önemli üretim yerlerinden biri olan bize yakın Bulgaristan'da, yağ verimine bakıldığında dekara 4 ile 12 kilo arasında yağ elde ediliyor. Elde edilen yağ miktarı kadar kalitesi de çok önemli. Uluslararası her ülkenin kriterleri var. O referans değerleri arasında içerdiği kimyasal bileşenlerin oranı çok önemli. Yağın kalitesi açısından bu oranlar çok önemli. Bunun yanında lavantayı önemli kılan diğer özelliği de ekstra geliri diyebiliriz. Özellikle lavantadan elde edilen lavanta balı çok kıymetli. Şu anda bile arıların aktif olarak çalıştığını görürsünüz" diye konuştu.

'2- 3 YIL İÇİNDE TÜRKİYE'NİN İHTİYACI OLAN MİKTAR KARŞILANACAK HALE GELECEK'

İlerleyen yıllarda Türkiye'de ekim alanlarının genişlemesiyle, ihtiyaç duyulan lavanta yağının da karşılanmış olacağını belirten Tülek, "Genel olarak dış ticaret istatistiklerine baktığımızda yaklaşık 5- 6 ton civarında ithalatımız, 1 ton civarında da ihracatımız söz konusu. Dolayısıyla her yıl biz ortalama 5 ton civarında yağ ithal ediyoruz. Mevcut üretimimiz 2- 3 yıl sonra bu üretimimiz söz konusu açığı karşılayacak miktara gelecek" dedi.


- Edirne
Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de lavanta hasadı başladı - Son Dakika

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