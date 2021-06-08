Edirne'de "Lavanta Tarla Günleri" 11 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

Edirne'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Lavanta Tarla Günleri, lavanta bahçelerinin farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma Enstitüsünün düzenlediği Lavanta Tarla Günleri'nin tanıtımı için Enstitüye ait lavanta bahçesinde toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kentin "festivaller şehri" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Etkinliğin 11-15 Haziran'da düzenleneceğini aktaran Soytürk, "Bu yıl 4. Lavanta Tarla Günleri'ni gerçekleştireceğiz. Bugün de lavanta bahçesinde etkinliğimizi tüm halkımıza duyuruyoruz. Etkinlikte dolu dolu 4 gün geçireceğiz. Çocuklarla kahkaha atacağız, spor yapacağız. Gençlerle şarkı söyleyeceğiz. Gastronomi etkinlikleri de var. Lavanta şerbeti ve lavantalı kurabiye yapımı olacak, söyleşiler olacak." dedi.

Bu yıl etkinliği Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafeye de dikkat ederek düzenleyeceklerini anlatan Soytürk, tüm Edirne halkını etkinliğe davet etti.

Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ise Edirne'de lavanta ekim alanlarının her yıl arttığını belirtti.

Öte yandan toplantıya katılan vatandaşlar lavanta bahçesinde gezinti yaptı. Hatice Erkurt Anaokulu öğrencilerinin farklı kostümler giyerek mor bahçeler arasında yaptıkları gezinti renkli görüntüler oluşturdu.