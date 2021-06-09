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Edirne'de "Lavanta Tarla Günleri" başlıyor - Son Dakika

Edirne'de "Lavanta Tarla Günleri" başlıyor

09.06.2021 14:08
Edirne'de

- Edirne'de "Lavanta Tarla Günleri" başlıyor Edirne'de valiliğinin himayelerinde düzenlenecek olan ve agro turizmin mor dopingi "Lavanta Tarla Günleri'nin" bu yıl 4'üncüsü 11 Haziran tarihlerinde başlayacak.

- Edirne'de "Lavanta Tarla Günleri" başlıyor

EDİRNE - Edirne'de valiliğinin himayelerinde düzenlenecek olan ve agro turizmin mor dopingi "Lavanta Tarla Günleri'nin" bu yıl 4'üncüsü 11 Haziran tarihlerinde başlayacak.

Son yıllarda Türkiye'nin en çok turist ağırlayan şehirleri sıralamasında yer alan Edirne, bu unvanı korumak ve daha ileriye taşımak için geliştirdiği projeler ile turizm zenginliklerine halkalar ekliyor. Tarih, kültür ve gastronomi turizmindeki kazanımlarına ilave olarak agro turizmde de yer bulmaya çalışan Edirne'de 11 Haziranda çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan "Lavanta Tarla Günleri'nin" bu yılda 4'üncüsü düzenlenecek.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma Enstitüsünün düzenlediği Lavanta Tarla Günleri'nin tanıtımı için enstitüye ait lavanta bahçesinde toplantı düzenlendi.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, " Eski ama eskimeyen Payitaht kadim Şehir Edirne'den herkese merhabalar. Kültür Turizm'inin başkenti Edirne'de Festivallerimize başladık. normalleşme sürecinde maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uyarak tarım ve turizm şehri Edirne'de Agro Turizm "Lavanta Tarla Günlerinde" Edirne'de valiliğimiz himayelerinde 11 Haziran tarihinde düzenlenecek olan, Edirne dördüncü "Lavanta Tarla Günleri" için tüm halkımızı yerli ve yabancı misafirlerimizi Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Lavanta tarla bahçelerinde Karaağaç' ta birbirinden farklı etkinliklerle kültür, sanat, müzik, gastronomi, spor, meddahlar ve müzik eşliğinde festivalimiz olacak. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz, çıkın çıkın gelin diyoruz, Şehrimiz Edirne'ye" dedi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ise, " 2015 yılında başlayan Lavantayla ilgili araştırma çalışmalarımız sonucunda bugün artık Edirne'de Lavanta üretimi başlamış ve bu festival halinde dönüşmüş durumda, bu yıl kısmet olursa 11 Haziranda başlamak üzere "Lavanta Tarla Günü" etkinlikleri düzenlenecektir. Bu kapsamda biz hem tarım sektörü hem turizm sektörü ile bütün paydaşları ve aynı zamanda da bütün halkımızı burada görmek, ağırlamak isteriz. Herkesi Lavanta Tarla Günlerine bekliyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

Edirne'de Lavanta Tarla Günleri başlıyor
Edirne'de Lavanta Tarla Günleri başlıyor
Edirne'de Lavanta Tarla Günleri başlıyor
Edirne'de Lavanta Tarla Günleri başlıyor

Haziran, Lavanta, Turizm, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' başlıyor - Son Dakika


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