Edirne'de "Lavanta Tarla Günleri" sürüyor

Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "Lavanta Tarla Günleri" devam ediyor.

Ziyarete açılan Karaağaç Mahallesi'ndeki lavanta tarlası mor rengiyle ilgi odağı oldu.

Hafta sonunu fırsat bilen fotoğraf meraklıları, tarlada bol bol fotoğraf çektirdi.

Tarlayı ziyarete gelen Semiha Çakırlar, AA muhabirine, lavantaları çok beğendiğini söyledi.

Lavantanın kokusunu duyup güzelliğini görmek için geldiğini belirten Çakırlar, "İlk defa geliyorum. İki senedir arkadaşlarım, komşularım lavanta tarlasından fotoğraflar paylaşıyordu. Merak ettim geldim. Bol bol fotoğraf çektirdik." dedi.

Namık Babacan da lavanta tarlasını her yıl ziyaret ettiğini söyledi.

Tarla günlerinin Edirne için çok yararlı olduğunu ifade eden Babacan, "Turistik değeri çok yüksek. Yurt içinden ve yurt dışından gelen kişiler oluyor. Edirneliler olarak memnunuz. Aromatik bitkilerin ekilerek ekonomiye kazandırılması çok güzel." diye konuştu.

Zuhal Babacan da lavanta ürünlerini çok beğendiğini, kendi tarlalarında da lavanta yetiştirmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Enstitünün lavanta bahçeleri hafta sonuna kadar ziyarete açık tutulacak.