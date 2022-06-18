Edirne'de lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü - Son Dakika
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Edirne'de lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü

18.06.2022 18:01
Edirne'de lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü

EDİRNE'deki 5'nci Lavanta Tarla Günleri'nde vatandaşlar, fotoğraf çekilmek için mor tarlalara akın etti.

EDİRNE'deki 5'nci Lavanta Tarla Günleri'nde vatandaşlar, fotoğraf çekilmek için mor tarlalara akın etti.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsnce bu yıl 5'incisi düzenlenen Lavanta Tarla Günleri etkinliğine kent merkezi ve çevre illerin yanı sıra komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok sayıda ziyaretçi geldi. Mor tarlalara gelen ziyaretçilerin yanı sıra gelin-damat ve okullarından mezun olan öğrenciler de bol bol fotoğraf çektirdi.

Lavanta tarlasına ailesiyle birlikte geldiğini söyleyen İlayda Bulut, "Günümüz güzel geçiyor ama şu anda hava biraz karanlık. Koku çok güzel. Ailecek geldik buraya, bebeğimi de getirdim. Bugün çok kalabalık, fotoğraf zor çekiliyoruz. Her sene ailecek geliyoruz" dedi.Lavanta tarlasının çok güzel koktuğunu söyleyen Gamze Özdemir, "Çok güzel, çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte fotoğraf çekildik. Çok güzel kokuyor, görsel şöleni de çok güzel. Birlikte eğleniyoruz, güzel bir hafta sonu geçiriyoruz. Fotoğrafları sosyal medyaya atacağız. Buraya Bulgar ve Yunan vatandaşları da çok geliyor. Onlar da çok güzel fotoğraflar çekiliyorlar. Her sene eğleniyoruz. Genelde düğün ve nişan fotoğrafları da çekiliyor. Herkesi bu güzel mor tarlalara fotoğraf çekilmeye bekliyoruz" diye konuştu.YUNANİSTAN'DAN GELEN AİLESİYLE MEZUNİYET I Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesini birincilikle bitirdiğini söyleyen Yunanistanlı Neslichan Moumin'de, Yunanistan'ın Gümülcine kentinden gelen ailesiyle mezuniyet fotoğrafı çekilmek için lavanta tarlasına geldiğini belirtti. Lavantayı çok sevdiğini söyleyen Moumin, "Bu yıl mezun oldum. Lavanta bahçesini duyunca mezuniyet fotoğrafımı çekilmeye geldim. Mezuniyet fotoğrafım burada olsun istedim" ifadelerini kullandı.DÜĞÜN LARI LAVANTA TARLASINDA Edirne'de dünya evine girecek Gizem ve Melih Özmen çifti, düğün albümlerini oluşturacak fotoğraflar için lavanta tarlasına geldi. Doğal stüdyoda fotoğraf çekilen çift, en güzel anlarını lavantalı fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdiler. Damat Melih Özmen, "Bugün bizim en mutlu günümüz, düğün albümü fotoğraflarını lavanta tarlasında da çekilelim istedik" dedi.

Edirne 5'nci Lavanta Tarla Günleri kapsamında Edirne Belediyesi Bando ekibi de vatandaşa mini konser verdi. Lavanta Tarla günleri yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

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