Edirne
'de lavanta tarlalarına 50 bin ziyaretçi
Edirne'de din, kültür, tarih turizmin ardından tarlalara ekili lavanta kentte dünyada agro turizmi olarak bilinen tarım turizmini başlattı. Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri' çevre illerden gelenlerinde katılımıyla konserden yogaya, düğün, mezuniyet ve aile fotoğrafı çekilmek isteyenlerden oluşan yerli ve yabancı 50 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla festival havasında geçti.
Edirne'de din, tarih ve gastronomi turizminden sonra kentte lavanta agro turizmini başlattı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile Edirne'de turizm derneklerinin ortaklaşa düzenlediği 'Lavanta Tarla Günleri'ne vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü, mor açan lavanta tarlalarının kapılarını hasat zamanı öncesinde halka açtı. Etkinliklerde yoga yapanlardan, konser verenlere lavanta tanıtıp toplantılarından, lavantadan yapılan ürünlerin satışının yapıldığı stantlara kadar etkinlikler festival havasında geçti.
EDİRNE'DE LAVANTA TURİZMİ CANLANDIRDI
Doğal stüdyo olan lavanta tarlalarına akın edenler mis kokulu mor çiçekler arasında bol bol fotoğraf çekilirken, düğün öncesi gelin-damat, okul sonu mezuniyet töreni öncesi ve sonrası öğrenci gençler, özel kıyafet giyip gelen binlerce kişinin en güzel anılarını arşivlerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı mekan oldu. Bu tarlalarda çekilen fotoğrafları görenler kentte akın ederken son 2 yılda Trakya'da olmayan lavantanın çalışmalar sonrasında ekimi 400 dekara çıktı. Edirne'de din, tarih ve gastronomiden sonra kentte lavanta agro turizmi oluşmasına neden oldu. Bölgede faaliyet gösteren turizm şirketleri hazırladıkları broşürlerle kentte binlerce yerli turist
taşıdı.
'TRAKYA'DA 400 DEKAR LAVANTA EKİLDİ'
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Doç.Dr. Müdürü Adnan Tülek, 6 yıl önce 10 dekarla başladıkları lavanta ekimi şu an 400 dekara ulaştığını söyledi. Trakya'da lavanta ekiminin önümüzdeki yıl bin dekarın üzerinde ekilmesini beklediklerini ifade den Tülek, Bundan 6 yıl önce ben ve ekibim Bulgaristan
'a giderek lavanta ekimi için bitkiyi incelemeye gittik. Burada yaptığımız çalışma sonunda Edirne'deki enstitümüze ait araziye lavanta çeşitleri ekimi yaptık. 10 dekar ekimle başladığımız lavanta yaptığımız çalışmalar sonucunda şu an Trakya genelinde 400 dekarı buldu. Önümüzdeki yıl bu rakamın bin dekarın üzerinde olmasını bekliyoruz dedi.
'AMACIMIZ LAVANTA KÖYÜ OLUŞTURMAK'
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile lavanta turizmi üzerinde 2 yıldır çalışma yaptıklarını belirterek, Edirne Lavanta Tarla Günleri geçen yıl çok ilgi görmesi ve 10 binlerce insanın tarlaları ziyaret etmesiyle programlarımızı bu yıl biraz daha dolu yaptık. Asıl amacımız bir lavanta köyü oluşturmak. Tarımsal araştırmanın amacı da verimsiz topraklara lavanta ekimini yaygınlaştırıp çiftçinin gelirini artırmak dedi.
50 BİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ
Edirne'de düzenlenen Lavanta Tarla Günleri turizmi canlandırırken esnafında yüzünü güldürdü. Edirne Valisi Ekrem Canalp
'ın açılışını yaptığı Lavanta Tarla Günleri'nde mor tarlaları 50 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği belirtildi.