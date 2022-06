Edirne'de lavanta turizmi; otellerde yer kalmadı

EDİRNE'de tarlaları mor renge boyayan ve kentte ekoturizmin başlamasını sağlayan lavantalar çiçek açtı. Kentte düzenlenecek Lavanta Tarla Günleri yoğun ilgi görürken, Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, lavantanın çiçek açmasıyla, çevre illerden yüzlerce kişinin kentte akın ettiğini ve bu yüzden otellerde boş oda kalmadığını söyledi. .

Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 7 yıl önce ekimine başlanan lavanta, üreticiye alternatif ürün olurken, yağının kilosunun 100 euro'ya kadar satılmasıyla da kazancı karlı mahsuller arasında yer alıyor. Çiçek açmasıyla kenti mor renge bürüyen lavanta, kokusuyla da dikkat çekerken, ekildiği yerleri doğal stüdyo haline getirdi. Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi olan tarlalar, kentte ekoturizmin de oluşmasına neden oldu. İstanbul, Antalya'nın ardından en çok turist ağırlayan Edirne'de, bu yıl 16-19 Haziran tarihlerinde 5'incisi düzenlenecek Lavanta Tarla Günleri sayesinde çevre iller ile komşu Yunanistan ve Bulgaristan'da çok sayıda vatandaşın kente akın etmesi bekleniyor.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, lavantanın hem aromatik olması hem de turizmde ilgi görmesiyle birlikte bölgede sıkça yetiştirilmeye başlandığını söyledi. Balta, "Çok geniş bir alan içerisinde ekilmeye başlandı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarımız tarafından turizm açısından da değerlendirmek adına bir festival düzenleniyor. Bu festival çerçevesinde Haziran'ın son haftasında lavantalar çiçek açtıkları dönemde çok güzel görseller oluşuyor. Karaağaç yolu üzerinde Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği bir lavanta bahçesi var. Bunun dışında Edirne il genelinde yaklaşık 600 dönümün üzerinde lavanta yetiştiriciliği olduğu için o bölgelerden de gelen talepler var, bu tarlaları gezmek isteyenler var" dedi. 'YOĞUN BİR SEZON GEÇİRİYORUZ' Edirne'de turizm hareketliliğin en yoğun dönemini yaşadığını belirten Balta, kentte 1200 yatak kapasitesinin bulunduğunu ve yüzde 80'inin dolduğunu söyledi. Balta, "Şu anda Edirne il genelinde bir turizm hareketliliğimiz var. Edirne festival kenti oldu. Neredeyse her hafta bir organizasyonumuz var. Lavanta festivalimizde de artık ivme kazanmaya başladık. Çok yoğun kalabalık oluyor, turlar var. Otellerde zaten çok yoğun bir sezon geçiriyoruz. Bahar ve yaz sezonu çok yoğun geçiyor. Şu anda boş oda kalmadı, diyebiliriz. Yabancı misafirlerimiz var. Biz biraz daha işin kültürel ve agro turizm noktasına ağırlık vermeye çalışıyoruz. Oraya da iç turizmden de gelenler var. Yavaş yavaş yurt dışından da talep gelmeye başladı. Dolayısıyla ilerleme kaydediyoruz" diye konuştu.'FESTİVAL İÇİN HERŞEYİMİZİ HAZIRLADIK' Lavanta tarlasını ziyaret eden Mücella Uludüz, "Lavanta tarlalarının artık çiçek açtığını gördük ve biz de ziyaret etmek istedik. Hem güzel fotoğraflar çekmek hem de bu görsel şölenin tadını çıkartmak istedik. Çekildiğimiz fotoğrafları her ortamda paylaşmaya çalışıyoruz. Her haziran ayında burada festival yapılıyor. Bununla ilgili de her şeyimizi hazırladık. Şemsiyemiz, sandalyemiz. Güzel pozlar alacağız. Herkesi bu festivale bekliyoruz" dedi.

Lavanta festivalinin kent turizmine katkı sağladığını belirten Sevgi Seyrek de, "Geçerken lavantaların çiçek açtığını gördük ve 'fotoğraf çekilelim' dedik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görsel var. Hafta sonu festival var. Yavaş yavaş buraya daha fazla ilgi artacaktır tarih yaklaştıkça. Gelen herkes fotoğraf çekilecek burada, onlara anı kalacak burası. Edirne için güzel katkı sağlanıyor bu festivalle. Yoğun şekilde turist ağırlanıyor. Kente katkı sağlanıyor" diye konuştu.