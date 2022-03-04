Edirne'de leylekler için elektrik direklerine özel platformlar konuyor - Son Dakika
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Edirne'de leylekler için elektrik direklerine özel platformlar konuyor

04.03.2022 14:44
Edirne'de leylekler için elektrik direklerine özel platformlar konuyor

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü işbirliğinde elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen platformlar konuyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü işbirliğinde elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen platformlar konuyor.

Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, leyleklerin daha güvenli alanlarda yaşamaları için çalışmalar sürüyor.

TREDAŞ ve Edirne DKMP'nin ortak çalışması kapsamında Havsa, Uzunköprü, Enez, Meriç ve İpsala ilçelerinde elektrik direklerine özel platform konuldu.

Leyleklerin akıma kapılmaması için elektrik direklerine platform koyma çalışmalarının süreceği belirtildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Trakya Elektrik Dağıtım, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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