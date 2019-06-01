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Edirne'de LGS için sürücülere uyarı

31 dakika önce

EDİRNE'de Liseye Giriş Sınavı (LGS), 3 bin 400 öğrencinin katılımıyla saat 09.30'da başladı.

Edirne'de LGS için sürücülere uyarı, System.String[]
EDİRNE'de Liseye Giriş Sınavı (LGS), 3 bin 400 öğrencinin katılımıyla saat 09.30'da başladı. Sınavda öğrenciler cep telefonu gibi teknolojik aletlerle sınava girmelerinin yasak olduğu konusunda uyarıldı.
Edirne'de LGS'ye girecek 3 bin 400 öğrenci, belirlenen okullarda sınava girdi. Edirne Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda sınav öncesi okul bahçesinde toplanan öğrenciler, isimleri ve sıra numaraları okunarak toplu halde içeri alındı. Öğrenciler, polis nezaretinde içeri alınırken yanlarında cep telefonu gibi teknolojik aletlerle sınava girmelerinin yasak olduğu konusunda uyarıldı. Sınıf perdelerinin kapatıldığı sınav salonlarında kapıda bekleyen aileler ve cadde üzerinde seyreden araç sürücüleri polis ekipleri tarafından sessiz olmaları konusunda uyarıldı. Sınava geç kalan öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalışırken, dışarıda bekleyen aileleri başarıları için dua ederek sınavın bitmesini bekledi. Sınava kimlik kartını almadan gelen İsmail Arslan, sınava girmek için ailesinin evden getirdiği kimlikle son dakikada koşarak yetişti.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:18 Kaynak: DHA
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