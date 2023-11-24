 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de limon yüklü tırda 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de limon yüklü tırda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Limon yüklü bir tır dorsesine gizlenen düzensiz göçmenler, jandarmayı arayarak nefes almakta güçlük çektiklerini belirtti. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek Bulgaristan'a çıkış yapılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında Romanya plakalı tırı durdurdu. Limon kasaları arasına gizlenmiş Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık ekipleri, bazıları rahatsızlık geçiren göçmenlere müdahale etti. Göçmenler işlemlerinin ardından jandarma karakoluna götürülürken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne\'de limon yüklü tırda 36 düzensiz göçmen yakalandı
24.11.2023 - 17:01,
Abone Ol

Edirne'de limon yüklü tırda 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Limon yüklü bir tır dorsesine gizlenen düzensiz göçmenler nefes almakta güçlük çektiklerini belirterek, jandarmayı aradı.

İhbar üzerine harekete geçen Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a çıkış yapılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında Romanya plakalı tırı durdurdu.

Limon kasaları arasına gizlenmiş Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bazılarının nefes almakta güçlük çektiği gözlenen göçmenler için bölgeye ambulans istendi. Sağlık ekipleri rahatsızlık geçiren düzensiz göçmenlere müdahale etti.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından jandarma karakoluna götürüldü, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, Edirne, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de limon yüklü tırda 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Hamas, 7 Ekim'de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı
16:52 Tutuklu Dilan Polat, cezaevine gelen avukatına böyle seslendi: Yemin ederim suç işlemedim
16:46 İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 terör şüphelisi yakalandı
16:31 Jorge Jesus kararından döndü! Fenerbahçe'yi şikayet etmeyecek
16:08 Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, 8 yıldır baktığı köpeğinin saldırısına uğradı
16:01 Bakan Şimşek yerel seçim sonrasını işaret etti: Türkiye para akışı artacak
15:44 Öğretmen de öğrenci de veli de mutlu! Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır fuar
15:45 Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra toprağa verildi
15:30 Erdoğan ile Bahçeli'nin beklenen görüşmesi gerçekleşmedi! ''Yüzde 50+1'' tartışması krize dönüştü iddiası
15:24 Peş peşe sakatlıklar sonrası Real Madrid, Arda Güler için son kararı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 17:24:00. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de limon yüklü tırda 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement