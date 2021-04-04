Edirne'de lise öğrencileri kedi evlerini boyadı - Son Dakika

Edirne'de lise öğrencileri kedi evlerini boyadı

04.04.2021 17:01
Edirne'de lise öğrencileri kedi evlerini boyadı, System.String[]

Edirne Liseler Arası Hayvan Dostları Topluluğu (ELHAYDO) Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde bulunan kedi evini boyadı.

Edirne Liseler Arası Hayvan Dostları Topluluğu (ELHAYDO) Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde bulunan kedi evini boyadı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Edirne Belediyesi olarak Trakya'nın en büyük geçici sokak hayvanı barınağına sahip olduklarını, 3 veteriner, 4 teknisyen, 34 çalışan ile birlikte sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için çalıştıklarını belirtti.

Lise öğrencilerine Sokak Hayvanları Günü'nde yapmış oldukları etkinlik nedeniyle teşekkür eden Tanrıkulu, pandemi döneminde de sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi.

Kentin çeşitli noktalarında sokak hayvanlarını beslediklerini aktaran Tanrıkulu, konuşmasına şöyle devam etti:

"15 tane sivil toplum örgütü ve gönüllüler ile birlikte sokak canlarımızı besliyoruz. Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın talimatıyla depomuzu tamamen yemle doldurduk. Normal yılda 40 ton aldığımız yemi bu yıl 100 tona çıkardık. Çünkü büyük restoranlar, yemekhaneler kapatıldığı için yemek toplayamaz duruma geldik. Bunu öngörmüştük. Bu yüzdende de Başkanımızın talimatıyla 100 tonluk mama kapasitesine ulaştık. Bir program dahilinde 15 sivil toplum örgütü ile şehrimizin farklı noktalarında beslemeler yapıyoruz."

ELHAYDO Yönetim Kurulu Başkanı Emir Yenibaş da, hayvanların bulundukları mekanları daha da güzelleştirmeye ve insanlara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını belirterek, Edirne Liseler Arası Hayvan Dostları Topluluğu'nu da bu nedenle kurduklarını vurguladı.

Edirne Belediyesi, Sokak Hayvanları, Edirne, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de lise öğrencileri kedi evlerini boyadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir Taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' sloganıyla salonu inletti Taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' sloganıyla salonu inletti Eğlence mekanında baskın yiyen şahıslar, kanepe altlarına ve dolaplara saklandı Eğlence mekanında baskın yiyen şahıslar, kanepe altlarına ve dolaplara saklandı Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, "Oyunun içine etti" dedi! Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz
Fernando Muslera son iki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı Fernando Muslera son iki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı         
17:51
Sağlık Bakanı Koca: Aşıyla büyük acılarımızın sayısı azalacak Sağlık Bakanı Koca: Aşıyla büyük acılarımızın sayısı azalacak         
17:45
Kısıtlamanın göz ardı edildiği İstanbul'da maskesiz, mesafesiz korkutan manzara Kısıtlamanın göz ardı edildiği İstanbul'da maskesiz, mesafesiz korkutan manzara         
17:18
Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti         
17:03
Ölüme davetiye çıkaran şoför, direksiyon başında oyun oynadı Ölüme davetiye çıkaran şoför, direksiyon başında oyun oynadı         
17:03
Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı         
16:33
103 amiralin yayınladığı bildiriye bir tepki de Davutoğlu'ndan: Darbe heveslilerine geçit verilemez 103 amiralin yayınladığı bildiriye bir tepki de Davutoğlu'ndan: Darbe heveslilerine geçit verilemez         
15:45
Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor         
14:51
Düğün konvoyundaki öfkeli taraflar ortalığı birbirine kattı Düğün konvoyundaki öfkeli taraflar ortalığı birbirine kattı         
13:55
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı         
11:31
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı         
08:11
Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı         
23:56
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 18:35:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de lise öğrencileri kedi evlerini boyadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei