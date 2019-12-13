Edirne'de lise öğrencileri özel çocukları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de lise öğrencileri özel çocukları ziyaret etti - Son Dakika

Edirne'de lise öğrencileri özel çocukları ziyaret etti

6 saat önce

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Edirne'de lise öğrencileri özel çocukları ziyaret etti, System.String[]

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Sanat ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri yaşam merkezindeki özel çocuklarla hazırladıkları programı sundu.

Tiyatro oyununun da sunulduğu programda, özel çocuklar lise öğrencileriyle şarkılar da söyledi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, özel çocuklara duyarlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerin engelsizce yaşayabileceği bir kent yaratmak en büyük hayalimiz, en büyük hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda birçok projeyi hayata geçirdik. Kaldırımlardaki engelli rampalarında yaptığımız yeni düzenlemelerle ilgili de engelli vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Engelli vatandaşlarımızla el ele yürek yüreğe çalışmaya, engelleri bir bir ortadan kaldırmaya devam ediyoruz."

Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı
Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti

Son Dakika Haberleri
21:14 Ankara'da hastane arşivinde yangın - Son Dakika
21:14 İzmir tire'de 29 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika
21:13 Ankara'da hastane arşivinde yangın - Son Dakika
21:13 TBMM'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na kınama (2) - Son Dakika
21:10 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 21:17:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de lise öğrencileri özel çocukları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]