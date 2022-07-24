Edirne'de Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

24.07.2022 17:15
Edirne'de Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

Edirne Belediyesince Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Edirne Belediyesince Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında düzenlenen programda şair ve yazar Sunay Akın, "Bağımsızlık yolunda Lozan" isimli tek kişilik gösterisini sundu.

İstanbul'un işgalinden Lozan Barış Antlaşmasına giden süreci anlatan Akın, Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen emperyalistlerin Sevr Antlaşmasının yırtılıp atıldığını belirtti.

Gösteri sonrası konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelilerin Lozan Barış Antlaşması ile gurur duymak için iki önemli nedeninin daha olduğunu söyledi.

Bu nedenlerden birisinin, Edirne'nin en güzel mahallesi olan Karaağaç'ın, Lozan Barış Antlaşması ile Türk toprağı olması olduğunu belirten Gürkan, "Bunun da mimarı Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetinin başkanı olan İsmet İnönü'dür. Bizim Lozan ile tüm Türk vatandaşlarının dışında gurur duymamızın nedeni olan İsmet İnönü'nün bir unvanı daha vardır o da Edirne Milletvekili olmasıdır." dedi.

Gürkan, İsmet İnönü'nün asker olarak ilk görev yerinin Edirne olmasının da Edirneliler için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Programa, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

İsmet İnönü, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

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