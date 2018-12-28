Son Dakika Haberleri: Edirne'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü

Edirne'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü

1 saat önce

Keşan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybetti.

Edirne'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü, System.String[]
Keşan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Küçükdoğanca köyü mevkisindeki kömür madeninde göçük meydana geldi.

Enkaz altında kalan maden işçisi Ramazan Taşan (41), iş arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşan, kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:47 Kaynak: AA

İşçi, Keşan, Güncel
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