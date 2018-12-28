Edirne'de Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte, 1 kişi hayatını kaybetti.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte, 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay ilçeye bağlı Küçükdoğanca köyünde meydana geldi. Maden ocağının bin 50'nci metresinde çalışan 41 yaşındaki Ramazan Taşan, ocakta meydana gelen göçükte ağır yaralandı. Toprak altından diğer işçiler tarafından çıkarılan Taşan, olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:09 Kaynak: İHA
Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı
İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi
Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı
Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var