Edirne'de mahalle sakinlerine sağlık taramaları yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de mahalle sakinlerine sağlık taramaları yapılıyor - Son Dakika

Edirne'de mahalle sakinlerine sağlık taramaları yapılıyor

7 saat önce

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Medrese Alibey Mahallesi sakinlerine sağlık taraması yapıldı.

Edirne'de mahalle sakinlerine sağlık taramaları yapılıyor, System.String[]

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Medrese Alibey Mahallesi sakinlerine sağlık taraması yapıldı.


Edirne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Medrese Alibey Mahalle Muhtarı Nesrin Çağlar ve mahalle sakinleriyle Sağlıklı Hayat Merkezinde bir araya geldi.


Medrese Alibey Mahalle sakinlerine Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtıldı. Mahalle sakinlerinin tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılarak kronik hastalıklarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. - EDİRNE

İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne, Selma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:11 Kaynak: İHA
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