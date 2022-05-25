Edirne'de mahallede gerginliğe neden olan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de mahallede gerginliğe neden olan kavgada 2 kişi yaralandı

25.05.2022 22:50
Edirne'de mahallede gerginliğe neden olan kavgada 2 kişi yaralandı

Edirne'de tüfekle havaya ateş açtığı için mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği kişi ile babası, çıkan arbedede yaralandı.

Edirne'de tüfekle havaya ateş açtığı için mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği kişi ile babası, çıkan arbedede yaralandı.

İddiaya göre, Ö.C, babası M.C ile geldiği, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin Belediye Evleri'nde oturduğu binanın yakınında havaya tüfekle ateş etti.

Mahalle sakinleri buna tepki gösterdi. Çıkan arbedede Ö.C. ve M.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özel harekat polisleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri mahalledeki kahvehanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Olay yerine gelen Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, ekiplerden bilgi aldı.

Alçalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın kontrol altında olduğunu belirterek, "Aile arasındaki bir kavgadan kaynaklanıyor. Bir tanesi silah kullanmış, herhangi bir sıkıntı yok. Aile arasındaki bir kavgadan kaynaklanıyor, polislerimizde herhangi bir yaralanma yok, baba oğul iki yaralı var. Onlar da hastanedeler." dedi.

Olayla ilgili İ.G. gözaltına alındı.

Edirne'de mahallede gerginliğe neden olan kavgada 2 kişi yaralandı
Edirne'de mahallede gerginliğe neden olan kavgada 2 kişi yaralandı
Edirne'de mahallede gerginliğe neden olan kavgada 2 kişi yaralandı
Edirne'de mahallede gerginliğe neden olan kavgada 2 kişi yaralandı
Edirne'de mahallede gerginliğe neden olan kavgada 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de mahallede gerginliğe neden olan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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