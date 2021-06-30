Edirne'de mahalleli, Roman havalarıyla sokakları temizledi - Son Dakika

EDİRNE'de merkeze bağlı Yeniimaret Mahallesi'nde, 'Temiz mahalle, temiz okul ve temiz çevre' sloganıyla davullu ve zurnalı mahalle temizliği yapıldı. Bir yandan Roman havalarıyla eğlenen mahalleli, bir yandan da sokak ve caddelerde çöpleri topladı. Muhtar Eren Kaçarlar, "Kendini temizlemeyen, başkasını temizleyemez. Bizim vicdanımız temiz. Mahallemizi de temiz hale getirmek için emek harcıyoruz" dedi.

Yeniimaret'in muhtarı Eren Kaçarlar, mahalledeki Mithatpaşa İlkokulu'nun müdürü Ertan Çekiç ile birlikte 'Temiz mahalle, temiz okul ve temiz çevre' sloganıyla temizlik projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında okul öğrencileri ve mahalleli ile bir araya gelen muhtar ve okul müdürü, ellerine eldiven geçirip, sokak ve caddeleri temizledi. Mahalleli, davul ve zurna eşliğinde çalınan Roman havalarıyla temizlik yaptı.

Muhtar Eren Kaçarlar, amaçlarının çevre bilincini tüm mahalleye yaymak olduğunu söyledi. Herkesin kendi evinin önünü süpürmesi halinde bütün sokağın temiz olacağını belirten Kaçarlar, "'Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut' derler. Biz mahallemizi temiz seviyoruz, kalbimizi de seviyoruz, temiz tutmak için buradayız. Herkesi mahallemize misafir olarak da bekleriz. Kendini temizlemeyen başkasını temizleyemez, bizim vicdanımız temiz. Mahallemizi de temiz bir hale getirmek için emek harcıyoruz. Çevre kirliliği her anımızı etkileyen bir sağlık konusudur. Bizim mahallemizin insanları her şeyin güzelini hak ettiği gibi temizliğin de en güzelini hak etmektedir" diye konuştu.

Mahalleliden Ömer Kutluay ise etkinliği bundan sonra sıklıkla tekrarlayacaklarını, mahallelerini temiz tutmak istediklerini dile getirerek, "Bizim yeni muhtarımız genç ve dinamik bir insan. Gerçekten mahallemiz çok pisti. Muhtarımız da sağ olsun, böyle bir etkinlik yaptı. Bundan sonra da bu temizliği sık sık yapacağız. Mahallemizi temiz tutmaya çalışacağız, elimizden geldiğince" dedi.