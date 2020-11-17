Edirne'de mamut fosili bulundu - Son Dakika

Edirne'de mamut fosili bulundu

17.11.2020 20:12
Edirne'de mamut fosili bulundu, System.String[]

Merkeze bağlı Büyükdöllük köyü Gölbaba mevkisinden kepçeyle kum alan köylüler, alanda kemiklere rastladı.

Merkeze bağlı Büyükdöllük köyü Gölbaba mevkisinden kepçeyle kum alan köylüler, alanda kemiklere rastladı.

İnceleme sonucu kemiklerin, soyu tükenmiş mamutlara ait fosil olduğu belirlendi.

Fosiller Edirne Müzesi'nde muhafaza edilirken, alanda bulunan fosil kalıntılarının çıkarılması için çalışma yapılacağı belirtildi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Trakya'da pek çok kum ocağından mamut kemiklerinin çıktığını söyledi.

Trakya'nın farklı yerlerinde de mamut kemiklerine sıklıkla rastlandığını vurgulayan Beksaç, "Buradaki büyükçe bir mamutun dişi. Mamutlar çok uzun süre dünyamızda varlığını sürdürmüştür. Günümüzden yaklaşık 30 bin yıl öncesine kadar dünyamızda yaşadığını biliyoruz." dedi.

Fosillerin tarihlendirilebilmesi için farklı ölçümler yapılması gerektiğini anlatan Beksaç, şunları kaydetti:   "Bu fosillerin tam tarihlenmesi için paleontoloji, jeoloji ve jeofizikçilerin tabakalar üzerinde çalışma yapması lazım. Gerekli ölçümlerin yapılarak, farklı tarihleme yöntemlerinin kullanması gerekiyor. Bu hayvan oldukça büyük. Normal bir filin 2-3 katı büyüklüğünde tüylü bir hayvan. Bu dişe bakınca bu mamutun çok büyük olduğunu görebiliyoruz. Tabakalara baktığımızda bölgenin bataklık ve sulak bir alandan oluştuğuna dair izler var. Muhtemelen hayvan orada ölmüş ve kalmış, diş de sürüklenip gelmiş olabilir. Mamut genellikle düzlüklerde yaşayan bir hayvan. Yarı buzul karakterli, soğuk iklim koşullarına adapte olmuş düzlükler."

Edirne'de mamut fosili bulundu

Edebiyat Fakültesi, Trakya Bölgesi, Edirne, Fosil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Edirne'de mamut fosili bulundu - Son Dakika Magazin


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