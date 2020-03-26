Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem - Son Dakika

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Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem
6 saat önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında mangal ve pikniğin yasaklanmasının ardından belediye ekipleri, park ile mesire alanlarına giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak, kapattı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında mangal ve pikniğin yasaklanmasının ardından belediye ekipleri, park ile mesire alanlarına giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak, kapattı.
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalınması çağrısına rağmen bazı kişiler, park ve mesire alanlarına akın etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bunun üzerine bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılması ve piknik yapılması yasaklandı. Keşan Belediyesi ekipleri de mangal ve piknik yapılmasını engellemek için mesire alanlarının bulunduğu Kocadere Göleti mevkisine giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak, kapattı. Zabıta ve polis ekipleri de park ile mesire alanlarında denetimlerini artırdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:12 Kaynak: DHA
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