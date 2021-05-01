EDİRNE'DE MARKETE ARACIYLA GİDENLERE CEZA - Son Dakika

EDİRNE'de tam kapanma uygulamasının ilk gününde markete alışveriş için aracıyla gidinlere para cezası uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Edirne'de tedbirler sıklaştırıldı. Kentin belirli noktalarına uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri sıkı denetimlerde bulundu. Polis ekipleri yaptığı denetimlerde yürüme mesafesinde yaya olarak marketlere gidenlere izin verdi. Marketlerin otoparklarında da önlem alan polis ekipleri, alış verişe araçlarıya gelen 2 kişiye polis kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Edirne'de polis ekipleri sokaklarda anonslarla vatandaşı sokağa çıkmaması yönünde uyarırken, kısıtlamaya uymanlar hakkında tutanak tutuldu.