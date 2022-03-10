Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı

10.03.2022 11:55
Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı

EDİRNE'de, 6 katlı binanın girişindeki marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

EDİRNE'de, 6 katlı binanın girişindeki marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Apartmanın tahliye edildiği yangında depo, ürünlerle birlikte kullanılamaz hale geldi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın girişinde bulunan marketin deposunda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken, apartman da tahliye edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Depo, içindeki ürünlerle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Apartmanda oturan Cengiz Akgüngör, duman kokusuyla uyandıklarını belirterek, "Aşağıdan geldiğini gördük. Apartmandaki komşularımızı uyandırdık ve tahliye ettik binayı. Polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Şimdi söndürülmesini bekliyoruz. İçerisi duman içinde. 17 daire var ve hepsi dolu. Polislerle tek tek daireleri dolaştık, vatandaşı tahliye ettik. Sanıyorum kasa tarafından çıktı yangın" diye konuştu.


Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı
Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı
Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı
Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı
Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı
Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı
Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı
Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı
Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... EVİNİ ATEŞE VERDİ Son dakika haberleri... EVİNİ ATEŞE VERDİ İSTANBUL-SİLİVRİ LİMANINDA BALIKÇI BARINAKLARI ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-SİLİVRİ LİMANINDA BALIKÇI BARINAKLARI ALEV ALEV YANDI

İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:24:35. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de marketin deposu ve ürünler yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement