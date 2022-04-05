Edirne'de marketlerde KDV indirimi denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Edirne'de marketlerde KDV indirimi denetimleri sürüyor

05.04.2022 09:48
Edirne'de marketlerde KDV indirimi denetimleri sürüyor

Edirne'de, temizlik malzemelerindeki KDV indirimine ilişkin denetim devam ediyor.

Edirne'de, temizlik malzemelerindeki KDV indirimine ilişkin denetim devam ediyor.

Ticaret Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri kent genelinde yaptığı denetimlerde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinin etiketlere yansıyıp yansımadığını inceliyor.

Ekipler, denetledikleri marketlerde ürünlerin etiket fiyatı ve kasa fiyatlarını karşılaştırıyor.

Yetkililer, vatandaşların alışverişlerinde KDV indiriminin fiyatlara yansıması konusunda dikkat etmelerini aksi takdirde şikayette bulunmaları uyarısında bulundu.

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Ticaret, Edirne, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de marketlerde KDV indirimi denetimleri sürüyor - Son Dakika


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