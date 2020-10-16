Edirne'de masaj salonuna fuhuş baskını - Son Dakika

Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma kapsamında Büyük Cami Mahallesi 'nde bulunan bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri sahibi S.Y. gözaltına alındı. Polis, zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 3 kadını kurtardı. Şüpheli S.Y. ve 3 kadın, hastanede sağlık kontrolünden geçildikten sonra emniyete götürüldü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3 kadın da kurtarıldı.

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