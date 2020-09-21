Maske denetimi yapıldı - Son Dakika

Maske denetimi yapıldı
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldıKentte, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında emniyet ekiplerinin denetimleri düzenli olarak devam ediyor.
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı
Kentte, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında emniyet ekiplerinin denetimleri düzenli olarak devam ediyor.
Ekipler, araçlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara maske takmaları yönünde ikazda bulundu, banka ve PTT önünde sıra bekleyenler uyarıldı.
Maskesini çene altında tutanlar ile sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen vatandaşlar ekipler tarafından uyarılırken bazı vatandaşların polisi görünce maskelerini taktığı gözlendi.
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