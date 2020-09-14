Edirne'de maske takmayan 43 kişiye para cezası - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 43 kişiye para cezası uygulandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor.
Denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyaran ekipler, maske takmadığı belirlenen 43 kişiye toplam 38 bin 700 lira ceza uyguladı.
Kovid-19 denetimlerinin ilçe genelinde sürdürüleceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:43 - Kaynak: AA
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