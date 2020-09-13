Edirne'de maske takmayanlara para cezası uygulandı - Son Dakika

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan kişilere idari para cezası yazıldı.
Kentteki birçok noktada Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.
Polis ekipleri, Saraçlar Caddesi'nde de maske denetimi yaptı, maske takmayanlara para cezası uygulandı.
Ekipler yarım saat süren uygulamada 15 kişiye idari para cezası yazdı. Denetimler kentin farklı noktalarında gün boyu sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 18:13 - Kaynak: AA
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