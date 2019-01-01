Edirne'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi

Edirne'de Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi tarafından 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' anma programları düzenlendi.

Edirne'de Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi tarafından 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' anma programları düzenlendi.



Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi tarafından 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' anma programları düzenlendi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi tarafından 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' olarak düzenlenen programa Edirneliler de yoğun ilgi gösterdi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Edirne İl Müftülüğü'ne bağlı din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Gecede, Siyer-i Nebi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.



"Mekke'nin fethinde kılıçlar konuşmamıştır, gönüller fethedilmiştir"



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, "Heyecanımız hat safhada. Malumunuz bugün Mekke'nin fetih yıl dönümü. Mekke'nin fethi insanlık tarihi açısından son derece önemli bir hadisedir. Mekke şehirlerin anası, Kabe müminlerin, tüm yeryüzündeki inananların kıblesi. Dolayısıyla Mekke'nin fethi bizim için büyük bir anlam ifade ediyor. Mekke'nin fethini anlayabilmek için öncelikle alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatını çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu nokta da Anadolu Gençlik Derneği olarak Türkiye'de 6 yıldan bu yana Siyer-i Nebi yarışmaları tertip ediyoruz. Mekke'nin fethinde tabiri caizse kılıçlar konuşmamıştır, Mekke'nin fethinde gönüller fethedilmiştir" dedi. - EDİRNE

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