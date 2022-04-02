Edirne'de meralar gübreleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de meralar gübreleniyor

02.04.2022 14:12
Edirne'de meralar gübreleniyor

Edirne'de mera ıslahı ve amenajman projesi kapsamında merkeze bağlı Kemal köyde gübreleme çalışması yapıldı.

Edirne'de mera ıslahı ve amenajman projesi kapsamında merkeze bağlı Kemal köyde gübreleme çalışması yapıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün yürüttüğü proje kapsamında meralar gübreleniyor.

Gübreleme çalışmasına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, gübreleme çalışmalarının il genelinde sürdüğünü belirtti.

Hayvancılık için meraların önemli olduğunu belirten Bayazıt, "İlimizde yürüttüğümüz, mera ıslahı ve amenajmanı projeleri kapsamında, Kemal köy merasında üreticilerimiz tarafından yapılan gübreleme çalışmalarına katıldık. Muhtarımıza, üreticilerimize, mesai arkadaşlarıma, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Balıkesir'de arıcıların ucuz şeker sevinci Balıkesir'de arıcıların ucuz şeker sevinci Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa

Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de meralar gübreleniyor - Son Dakika


Son Dakika
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:48 Kaldırımı tel örgüyle kapattılar
13:45 67 yaşındaki adam 3 gündür her yerde aranıyordu: Otomobiliyle göle uçmuş
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:19 Valilik duyurdu: İstanbul'da yarın bu caddeler kapatılacak! Alternatif yollar açıklandı
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
13:01 İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 14:18:20. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de meralar gübreleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement