EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ - Son Dakika

EDİRNE'de meralık alanda çıkan yangın, çok sayıda arı kovanının bulunduğu alana sıçradı. Alevlerin sardığı 52 kovan içindeki binlerce arı öldü. Yangın, akşam saatlerinde Edirne merkeze bağlı Karayusuf köyünde meralık alanda çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek bölgede bulunan arı kovanlarına sıçradı. Dumanları farkeden köylüler durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen müdürlüğe ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, köylüler de bir yandan arı kovanlarını kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alınırken, toplamda 52 kovandaki binlerce arı öldü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.