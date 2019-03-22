Son Dakika Haberleri: Edirne'de Merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu İçin Mevlit Okutuldu

Edirne'de Merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu İçin Mevlit Okutuldu

57 dakika önce

Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla Edirne'de mevlit okutuldu.

Edirne'de Merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla Edirne'de mevlit okutuldu.

25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında hayatını kaybeden merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu için Edirne Ulu Cami'de mevlit okutuldu. Büyük Birlik Partisi Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu, cuma namazı öncesi okutulan Mevlit-i Şerif'e katılan tüm Edirnelilere teşekkür ederek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:38 Kaynak: İHA

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