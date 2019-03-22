Edirne'de Merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu İçin Mevlit Okutuldu
57 dakika önce
Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla Edirne'de mevlit okutuldu.
Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla Edirne'de mevlit okutuldu.
25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında hayatını kaybeden merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu için Edirne Ulu Cami'de mevlit okutuldu. Büyük Birlik Partisi Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu, cuma namazı öncesi okutulan Mevlit-i Şerif'e katılan tüm Edirnelilere teşekkür ederek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:38 Kaynak: İHA
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