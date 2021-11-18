Edirne'de merhum milletvekili Bircan kabri başında anıldı - Son Dakika

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan vefatının 3. yılında kabri başında anıldı.

Bircan için Enez ilçesine bağlı Hasköy köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Anmaya Bircan ailesi, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Memleket Partisi Trakya Koordinatörü ve oğlu Erdem Bircan, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Gaytancıoğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından Bircan'ın mezarı başında dua okundu.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, parti çalışmaları için gittiği Iğdır'da 30 Temmuz 2018'de beyin kanaması geçirmiş, Ankara'da yaklaşık 4 ay yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat etmişti.