Edirne'de otluk alanda çıkan yangında çiftlik evi zarar gördü - Son Dakika
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Edirne'de otluk alanda çıkan yangında çiftlik evi zarar gördü

07.09.2022 16:50
Edirne'de otluk alanda çıkan yangında çiftlik evi zarar gördü

Edirne'de Meriç Nehri kenarında otluk alanda başlayan yangının sıçradığı çiftlik evinde hasar oluştu.

Edirne'de Meriç Nehri kenarında otluk alanda başlayan yangının sıçradığı çiftlik evinde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, nehir kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, alanın yanındaki çiftlik evine sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evin giriş kısmında depo olarak kullanılan odada hasar oluştu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ev sahibi Necdet İskender'in kafeste baktığı 2 kanarya dumandan etkilenerek telef oldu. İskender, gazetecilere, evde hasar oluştuğunu ve kuşların ölmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

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Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Meriç Nehri, İskender, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de otluk alanda çıkan yangında çiftlik evi zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de otluk alanda çıkan yangında çiftlik evi zarar gördü - Son Dakika
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