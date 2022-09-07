Alınan bilgiye göre, nehir kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, alanın yanındaki çiftlik evine sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Meriç Nehri, İskender, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de otluk alanda çıkan yangında çiftlik evi zarar gördü - Son Dakika

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