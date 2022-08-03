Yunanistan'ın geri ittiği bottaki Afgan Züleyha, nehir kıyısında doğum yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'ın geri ittiği bottaki Afgan Züleyha, nehir kıyısında doğum yaptı

03.08.2022 14:25
Yunanistan'ın geri ittiği bottaki Afgan Züleyha, nehir kıyısında doğum yaptı

EDİRNE'de Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken geri itilen Afganistan uyruklu Züheyla Belisa Haydari (25), kıyıda doğum yaptı.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken geri itilen Afganistan uyruklu Züheyla Belisa Haydari (25), kıyıda doğum yaptı. 'Ali Abbas' adı verilen bebekle annesi, tedaviye alındı.

Afganistan uyruklu İsa Haydari (28), hamile eşi Züheyla Belisa Haydari ve kızları Leyda Haydari (3,5) ile yasa dışı yollardan Meriç Nehri'nden lastik botla Yunanistan tarafına geçmek istedi. Yunan unsurlarının botlarını geri ittiği aile, Uzunköprü ilçesi Kiremitçisalih köyü yakınlarında kıyıya ulaştı. Sınırdaki Türk askerleri, göçmen aileyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada doğum sancıları artan Züheyla Belisa Haydari, nehir kıyısında kendi başına doğum yaptı. Sağlık ekiplerinin Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Afgan kadın ile bebeği, ilk müdahalenin ardından Edirne'deki Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 'Ali Abbas' adı verilen bebekle annenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, göç idaresi personeliyle birlikte Haydari ailesini hastanede ziyaret etti.


YORUMLAR
500
Afgan kadın, nehrin ortasında ölümün kıyısında bota tutunarak doğum yaptı Afgan kadın, nehrin ortasında ölümün kıyısında bota tutunarak doğum yaptı Yunanistan'ın geri ittiği Afgan kadın Meriç Nehri kıyısında doğum yaptı Yunanistan'ın geri ittiği Afgan kadın Meriç Nehri kıyısında doğum yaptı
Kaynak: DHA

Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın geri ittiği bottaki Afgan Züleyha, nehir kıyısında doğum yaptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:21 Kemal Kılıçdaroğlu yarın Uludere'yi ziyaret edecek
14:13 Sorunlarını çözemeyen Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği öne sürüldü
13:59 Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi
13:59 Muharrem İnce'nin ejder meyvesinin fiyatına verdiği tepki dikkat çekti
13:57 Hindistan'da bir adam, ülkesinde işlenen bütün kötülüklerin durması adına 22 yıldır yıkanmadığını açıkladı
13:43 Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e yakın markaj
13:24 Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen şüpheli, jandarma aracından indirildiği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
13:23 Ağaç altında bulunan bebeği mahalle sakini emzirdi! Polis bırakan kişiyi arıyor
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:55 Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 14:37:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'ın geri ittiği bottaki Afgan Züleyha, nehir kıyısında doğum yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement