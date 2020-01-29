Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir evde 'Meryem ana' figürlü tarihi 2 heykelcik ele geçirildi.

Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir evde 'Meryem ana' figürlü tarihi 2 heykelcik ele geçirildi. A.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.Y. adlı şüphelinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

A.Y.'nin Büyük Cami Mahallesi'ndeki evine baskın yapan polis, biri 11, diğeri 8 santim uzunluğunda 'Meryem ana' figürlü 2 heykelcik ele geçirdi. A.Y. gözaltına alındı.

Heykelcikler incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

A.Y.ise ifadesinin alınmasının ardından hakkında '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Meryem, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ailesinin öldü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığı Aysu, genç kız oldu
Kan donduran görüntü! Kucağına aldığı kediyi yerden yere vuran kişi kamerada Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:27:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]