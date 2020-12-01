Edirne'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi - Son Dakika

Edirne İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Düzenlemeye göre yarından itibaren mesailerin saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı kurum-kuruluşlara ait hükümlerin saklı olduğu kaydedildi.