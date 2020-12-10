Metruk binada, Fas uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu - Son Dakika

Edirne 'de, Karaağaç Mahallesi'ndeki eski bir okul binasında Fas uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu.

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