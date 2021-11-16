Edirne'de metruk bina yangını - Son Dakika

Edirne'de metruk bina yangını

Edirne'de metruk bina yangını Edirne'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de metruk bina yangını EDİRNE - Edirne'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Edirne'nin İpsala ilçesi Kapucu Mahallesi'nde bulunan metruk binada alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürülürken yangın mahalline gelen İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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